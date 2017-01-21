''Yüzde yüz elime değmedi''

AJANSSPOR- Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği Kardemir Karabükspor maçında tek golü kaydeden Yasin Öztekin maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Zor bir deplasman maçı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Çok fazla gelemediler zaten kalemize. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik maç daha farklı olurdu. Çok kötü bir kayıp. Bunu telafi etmemiz lazım. Kontrol bizdeydi ama skora yansıtamadık.

Attığı golde topun eline çarpıp çarpmadığıyla ilgili: "Rakipteki arkadaşlar elime değdi dediler. %100 elime değmedi, omzuma değdi. El olsaydı gider hakeme söylerdim. Ama el olmadığı için bir şey demedim. Cüneyt hoca sordu, ben de "yok dedim hocam" o kadar."