- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"35 dakika tam bir kaos oyunu"
22 Ocak 2017 , 21:33
AJANSSPOR- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Planımızı anlatalım öncelikle. İki türlü baskı planımız vardı. Rakibin sağ tarafına yönlendirip oraya baskı yapmak vardı. Onu yapamadığımız anlarda merkeze yönlendirmek vardı. Duran toplar için 5 opsiyon çalıştık. Ama oyun şöyle başladı. 1 haftadır öyle bir hava yaratıldı ki Fenerbahçe adına ölüm kalım maçı. 35 dakika tamamen bir kaos oyunu, iki takım adına da. Top 52 dakika oyunda kaldı. Böyle iki takım için düşük bir sayı. 23 faul onlar yapmış, biz 18 yapmışız. Topu ne zaman yere indirdik biraz daha opsiyonlarımızı kullanmaya başladık. 2. yarıya iyi başladık. Ligin zirvesindeki takımların oyun kalitesi düşük bir maçtı. Sahanın içinde kazanmak için her yol mübah değildir. Avrupa'da böyle başarılı olunmaz. Oyun hiçbir şekilde yoktu. Gelenler ve televizyondan izleyenlerden özür diliyorum. Bu oyun kalitesinde olmamız gerekiyordu. Son dakikalarda baya vakit geçirmeye çalıştılar. Değerli bir takımız. Bir gün mağlup olacaktık."
Oyuna ikinci yarı dahil olan yeni transfer Junior Caiçara için: "Girer girmez Edin'in ceza sahasındaki pozisyonunda topu o getirdi. Bunları çok yapacaktır. Görerek bir pas attı."
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar