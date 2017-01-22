"35 dakika tam bir kaos oyunu"

AJANSSPOR- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Planımızı anlatalım öncelikle. İki türlü baskı planımız vardı. Rakibin sağ tarafına yönlendirip oraya baskı yapmak vardı. Onu yapamadığımız anlarda merkeze yönlendirmek vardı. Duran toplar için 5 opsiyon çalıştık. Ama oyun şöyle başladı. 1 haftadır öyle bir hava yaratıldı ki Fenerbahçe adına ölüm kalım maçı. 35 dakika tamamen bir kaos oyunu, iki takım adına da. Top 52 dakika oyunda kaldı. Böyle iki takım için düşük bir sayı. 23 faul onlar yapmış, biz 18 yapmışız. Topu ne zaman yere indirdik biraz daha opsiyonlarımızı kullanmaya başladık. 2. yarıya iyi başladık. Ligin zirvesindeki takımların oyun kalitesi düşük bir maçtı. Sahanın içinde kazanmak için her yol mübah değildir. Avrupa'da böyle başarılı olunmaz. Oyun hiçbir şekilde yoktu. Gelenler ve televizyondan izleyenlerden özür diliyorum. Bu oyun kalitesinde olmamız gerekiyordu. Son dakikalarda baya vakit geçirmeye çalıştılar. Değerli bir takımız. Bir gün mağlup olacaktık."

Oyuna ikinci yarı dahil olan yeni transfer Junior Caiçara için: "Girer girmez Edin'in ceza sahasındaki pozisyonunda topu o getirdi. Bunları çok yapacaktır. Görerek bir pas attı."