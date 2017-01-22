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"3 puan için gelmiştik"

Tarih22 Ocak 2017 , 21:24

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3 puan için gelmiştik

AJANSSPOR- Medipol Başakşehir'in devre arasında Schalke 04'ten transfer ettiği Junior Caiçara 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"En iyi performanslarımdan biri değildi. Daha iyi olabilirdim. 3 puan almak için gelmiştik. En kötü 1 puanı hedefliyorduk. Bunların hiçbiri olmadı."

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