"3 puan için gelmiştik"

AJANSSPOR- Medipol Başakşehir'in devre arasında Schalke 04'ten transfer ettiği Junior Caiçara 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"En iyi performanslarımdan biri değildi. Daha iyi olabilirdim. 3 puan almak için gelmiştik. En kötü 1 puanı hedefliyorduk. Bunların hiçbiri olmadı."