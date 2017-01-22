Advocaat galibiyet şifresini verdi..

Fenerbahçe’de kritik Medipol Başakşehir maçı için geri sayıma geçilirken, Teknik Direktör Dick Advocaat lideri devirmenin sırrını açıkladı.

Samandıra’da bugün öğleden sonra yapılan maç toplantısında oyuncularına rakibin güçlü ve zaaf yönlerini anlatan Hollandalı hoca, son 15 dakikaya dikkat çekti...

Ekibiyle birlikte Medipol Başakşehir’i en ince detayına kadar analiz eden Advocaat, bir anlamda kader sınavı niteliği taşıyan Kadıköy’deki maç öncesi oyuncularına şu uyarıları yaptı...

1- Kazanmak için ilk şart orta sahada güçlü olmalıyız.

2- Çok hızlı ve kanatları iyi kullanan bir takım olacak karşımızda. Ancak, tek zaafları var, 75. dakikadan sonra konsantrasyon dağınıklığı yaşıyorlar.

3- İşi oraya kadar bırakmayalım ama oyun sıkışırsa o bölümde ağır darbeyi indiririz.

4- Lens ve Karavaiev, her şartta orta sahayı desteklemeli. Hep oyunda kalmalıyız.

5- Dikkatli olmalısınız. Son bölümlerde ayakta kalan da siz olmalısınız.

6- Galibiyet, 3 puandan çok daha fazlasını getirecek. Bundan sonraki zorlu süreçte bu akşam kazanmak, bize çok şeyler kazandıracak.

Hürriyet