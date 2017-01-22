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Advocaat listeyi sundu!
22 Ocak 2017 , 09:20
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Fenerbahçe yönetimi Dick Advocaat ile yola devam etmek istiyor... Hollandalı teknik adam ise şampiyon olurlarsa yola devam konusunda alınacak kararın kolay olacağı üzerinde duruyor. Sarı-lacivertli yönetim ise Dick Advocaat'tan gelecek sezon devam etmesi durumunda nasıl bir kadro düşündüğü ile ilgili rapor istedi.
Cor Pot ve Mario Been'in hazırladığı teknik direktör Dick Advocaat'ın da onayladığı 118 sayfalık rapor ise adeta Başkan Aziz Yıldırım'ın başından kaynar sular dökülmesine neden oldu.
İşte o rapordan bazı ilginç notlar:
* Lens ve Sow'un bonservisleri mutlaka alınmalı.
* Hasan Ali ve Volkan Demirel'in sözleşmeleri yenilenmeli.
* Yüksek maaşları olan yedek oyunculardan kurtulunmalı. Takımın enerjilerini düşürmeleri engellenmeli. Onların yerine asları zorlayacak hevesli gençlerle yola devam edilmeli.
* Emenike, Roman, van der Wiel, Stoch, İsmail, Aatıf ve Fabiano gibi isimlerle çalışmak istemiyorum.
* Fenerbahçe'yi kariyer kapısı değil para kapısı gibi gören; van der Wiel ve Skrtel gibi oyuncularla anlaşma yapılmamasını talep ediyorum.
* Volkan 36 yaşında gelecek sezon 37 olacak. Birinci sınıf bir kaleci istiyorum.
* Takımın yaş ortalaması düşürülmeli, enerjik ve dinamik oyuncularla yeni bir takım yaratılmalı.
* Karavaev gibi benim haberim olmadan herhangi bir oyuncunun takıma katılmasını istemiyorum.
Kaynak: Fotospor
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