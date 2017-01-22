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Advocaat'ı hiç böyle görmediniz!
22 Ocak 2017 , 20:47
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Medipol Başakşehir karşısında Salih Uçan'ı ilk 11'de başlatarak büyük bir sürprize imza atan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat 1-0 önde kapattıkları ilk yarıda büyük heyecan yaşadı. Pozisyonları dikkatle takip eden ve bir an olsun yerine oturmayan Advocaat kendisini maçın heyecanına kaptırdı. Oyuncularını kenardan sık sık uyaran ve taktik veren Hollandalı çalıştırıcı zaman zaman Bülent Yıldırım'ın verdiği kararları beğenmeyince adeta çılgına döndü. Çok sinirli anlar yaşadı.
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