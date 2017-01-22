Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Advocaat'ı hiç böyle görmediniz!

Tarih22 Ocak 2017 , 20:47

Yorum
Advocaat'ı hiç böyle görmediniz!

Medipol Başakşehir karşısında Salih Uçan'ı ilk 11'de başlatarak büyük bir sürprize imza atan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat 1-0 önde kapattıkları ilk yarıda büyük heyecan yaşadı. Pozisyonları dikkatle takip eden ve bir an olsun yerine oturmayan Advocaat kendisini maçın heyecanına kaptırdı. Oyuncularını kenardan sık sık uyaran ve taktik veren Hollandalı çalıştırıcı zaman zaman Bülent Yıldırım'ın verdiği kararları beğenmeyince adeta çılgına döndü. Çok sinirli anlar yaşadı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me