Advocaat'tan sözleşme sinyali!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçta galibiyetin iyi oyundan daha önemli olduğunu söyledi.Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık kontratı bulunan Hollandalı çalıştırıcı, "Transferde gelecek sezonu da planlıyoruz" sözleriyle Fenerbahçe ile sözleşme yenileyeceğinin sinyalini verdi...

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, takım olarak çok iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

"Tüm oyuncularımız, iyi bir sonuç almamız için büyük bir mücadele örneği gösterdi." sözlerini kullanan Hollandalı teknik adam, şöyle konuştu:

"Herkesin en iyi maçı değildi ama bu akşam galibiyetin çok önemli olduğu bir maça çıktık. Maçın başından itibaren oyuncularımız buna inandıklarını gösterdi. Çoğu oyuncumuz iyi bir performans ortaya koydu, bazılarının daha fazlasını vermesi gerekiyordu. Rakibimize tek pozisyon verdik, 3-4 pozisyon bulduk. Hücum anlamında en iyi maçımız değildi."

Advocaat, bir penaltı kazandıklarını ancak hakemin kendileri lehine bir penaltı kararı daha vermesi gerektiğini iddia etti.

Çok zor bir mücadeleden galip ayrıldıklarının altını çizen Hollandalı teknik adam, hakem Bülent Yıldırım'ın performansıyla ilgili olarak ise, "Hakem için tansiyonu yüksek bir maça çıktık. Hakemin fena bir iş çıkarmadığını düşünüyorum. Bu iş her zaman böyledir, aynı şekilde rakip hocanın da bu şekilde düşündüğüne inanıyorum. İyi bir hakemdi. Hakemler de bu işin önemli bir parçası. Doğru kararlarla yanlış kararlarla işi başka noktaya getirebilirler. Eğer hakemlerle ilgili bu kadar fazla konuşuluyorsa bunun da bir sebebi olmalı. Her şey yolunda gidiyor olsaydı, bu kadar konuşulmazdı." yorumunda bulundu.



- "Yeni bir oyuncuya ihtiyacımız var"



Advocaat, yalnızca bu sezonu değil, gelecek sezonu da düşündüğünü aktararak, "Aldığımız galibiyetle yaptığımız transfer çalışmalarının alakası yok. Bu maçtan önce de uzun zamandır, kadroya yeni transferler yapmamız gerektiğini söylüyorum. Hala da aynı fikirdeyim, Yeni bir oyuncuya ihtiyacımız var. Biz önümüzdeki maçları hatta önümüzdeki sezonu planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Dick Advocaat, alt sıralardaki takımlara çok puan verdiklerini ve bunun iyi bir görüntü olmadığını da sözlerine ekledi.