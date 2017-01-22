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Ahmet Çalık cezalı!

Tarih22 Ocak 2017 , 09:12

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Ahmet Çalık cezalı!

Devre arasında G.Birliği'nden transfer edilen Ahmet Çalık, Karabük maçının 45'inci dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İlk yarıda G.Birliği formasıyla 3 sarı kart gören Ahmet, Akhisar maçında yok..

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