Alanyaspor'a 'Uygun' isim!

AJANSSPOR ÖZEL- Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da, teknik direktör arayışlarını devam ediyor.

İlk olarak Ertuğrul Sağlam ve Roberto Carlos ile dirsek temasında bulunan Alanyaspor yönetimi iki isimden sonuç alamayınca gündemine deneyimli çalıştırıcı Bülent Uygun'u aldı.

Önceki gün Bülent Uygun'un sportif direktör Taner Savut ile ön görüşme gerçekleştirdiği, görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

SON GÖRÜŞME BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI

Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından Alanyaspor yönetiminin son kez Bülent Uygun ile görüşeceği; maddi konularda anlaşma sağlanırsa Uygun'un yeni adresinin Alanyaspor olacağı iddia edildi.

En son Katar'ın Umm Salal takımını çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam ülkemizde Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Gaziantepspor'da görev aldı. Tecrübeli teknik adam özellikle Sivasspor'daki performansıyla

dikkat çekti.

CARLOS LİSANSA TAKILDI

Öte yandan; Alanyaspor yönetiminin Roberto Carlos ile prensip anlaşmasına vardığı anlaşmanın imza aşamasında Carlos'un lisans problemine takıldığı belirtildi. Bilindiği üzere; Carlos Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'da sportif direktör olarak teknik adamlık görevini üstlenmişti. Brezilyalı teknik direktörün Peru'dan aldığı prolisansın UEFA'da denkliği yok.

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