"Ali ağabeyim aradı, inanamadım"

Ali Çamdalı'nın geçtiğimiz hafta sınırda görev yapan bir güvenlik görevlisiyle telefonda görüşme yaptığı ortaya çıktı.

O görüşmeyle ilgili düşüncelerini kaleme alan güvenlik görevlisi yazdıklarını kulüp temsilcilerinden birine gönderdi.

İşte o duygusal cümlelerin yer aldığı o e-mail...

"Geçen hafta cumartesi günüydü.

Konyaspor'umuzun Galatasaray ile maçı vardı.

Biz de yoğun bi gün yaşıyorduk. Son derece karışık ve tehlikeli bir bölgede görev yapıyorum. Çok dikkatli olmamız gerektiğiyle ilgili sık sık üstlerimiz tarafından ikaz ediliyoruz. İşte o günlerden birinde telefonum çaldı. Önce fark etmedim tabi. Tanımadığım bir numara... Haliyle merak edip geri dönüş yaptım. Karşımdaki kişi adımı hangi sınır ilinde görev yaptığımı biliyordu. Ona kim olduğunu sordum. Verdiği cevap beni çok şaşırttı. Önce inanamadım.

Konyaspor sevdamızı bilen arkadaşlar tarafından işletildiğimi düşünüyordum.

Sonra büyük kaptanımız Ali Çamdalı yeniden ismini söyledi. "Benim" dedi.

Büyük şok yaşıyordum. Oturduğum yerden fırladım.

Uzun zamandır böyle heyecanlanmamıştım.

İnanamadım...

Elim ayağım titredi...

Ama Ali Abi o kadar samimiydi ki;

"Kardeşim...Allah hepinizin yardımcısı olsun bizim için oradasınız bizler sizin için dua ediyoruz siz de bizim için dua edin olur mu" dedi.

Takımımızın kaptanı beni arıyor halimi hatrımı soruyor, karşılıklı dua ediyorduk birbirimize...

Benim için ömrüm boyunca unutamayacağım bir andı.

O bi kaç dakikalık an'ı özetleyecek bir cümle kuracak olursam...

Daha doğrusu o konuştuğumuz kısacık zaman diliminde ALİ ABİM BENİM GURBETİMİ SILA YAPTI...

İnanılmaz mutlu oldum. Çok mutlu ettiniz beni.

Allah hepinizden razı olsun.

Bir de Ali abim benim adresimi istedi. Niye bilmiyorum.

Vardır bir bildiği...

İyi ki Konyasporluyum...

Başkana, yönetime, hocaya, canım kaptanıma, taraftarlara herkese sınırdan, uç noktadan selamlar sevgiler...

Konyaspor Geliyor Bak!

Bir gün elbet şampiyon olacak..."