Ankara'da tartışmalı an! Gol öncesinde...

AJANSSPOR - Süper Lig'de Osmanlıspor ile Antalyaspor'u karşı karşıya getiren maçta ev sahibi ekibin Webo ile bulduğu gol tartışmaları da beraberinde getirdi.

Osmanlıspor, 45. dakikada Webo'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, Antalyasporlu oyuncular pozisyonun öncesinde Osmanlısporlu Umar'ın Zeki'ye yaptığı hareketin faul olduğu gerekçesiyle hakem Özgür Yankaya'ya itirazlarda bulundu.

Antalyaspor'un golcüsü Eto'o ile teknik direktör Rıza Çalımbay da, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından hakem Yankaya'ya itiraz ederken, Deniz Kadah, olayı yatıştırmaya gelen Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven'in eline vurunca sahada tartışma çıktı.