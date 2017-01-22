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Antalyaspor taraftarından Anıtkabir'de 10. Yıl Marşı!

Tarih22 Ocak 2017 , 16:25

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Antalyaspor’un, Osmanlıspor ile deplasmanda oynadığı maça kırmızı-beyazlı taraftarlar çıkarma yaptı.

Ankara’da oynanan karşılaşma öncesinde Antalyasporlu taraftarlar Anıtkabir’i ziyaret ederek “Atatürk’ün Ordusu” pankartını açtı ve 10. Yıl marşını söyledi.

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