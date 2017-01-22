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Antalyaspor'a yeni golcü!
22 Ocak 2017 , 17:03
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AJANSSPOR ÖZEL - Son haftalarda büyük çıkış yapan ve hedefini gelecek sezonda Avrupa kupaları olarak belirleyen Antalyaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı takım Galatasaray’dan Salih Dursun ve İngiltere’den Sandro’nun ardından sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmak üzere.
Türkiye’de daha önce Gençlerbirliği formasını başarıyla giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Moestafa El Kabir, bu gece Antalya’da olacak.
28 yaşındaki futbolcu Gençlerbirliği’nin ardından Joponya’nın Sagan Tosu takımında forma giyiyordu ve oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
Antalyaspor’un prensipte anlaşma sağladığı El Kabir’in yarın sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
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