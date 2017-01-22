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Aybaba Ajansspor'a konuştu!
22 Ocak 2017 , 23:14
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AJANSSPOR ÖZEL- Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından; teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Yeşil - Beyazlı yönetimin gündemine; Mehmet Özdilek, Samet Aybaba, Elvir Balic ve İsmail Kartal'ı aldığı iddia edildi.
Editörümüz Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, "Yarın Ankara'da İlhan Cavcav'ın cenazesine katılacağım. Cenazenin ardından Bursasporlu yetkililerle bir görüşmem olacak. Bu ilk görüşmem. Daha önce hiç görüşmedim" dedi.
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