Başakşehir'de 3 Fenerbahçeli!

Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'de kadroda 3 eski Fenerbahçeli yer aldı... Milli takımında kalesini koruyan kaleci Volkan Babacan, 7 sezon sarı-lacivertlilerin formasını giyen orta sahanın önemli ismi Emre Belözoğlu bugün Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda eski takımına karşı mücadele ederken, yine eski bir Fenerbahçeli savunma oyuncusu Bekir İrtegün yedek olarak bügün Başakşehir'in kadrosundaydı.