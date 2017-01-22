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Başakşehir'in serisi sona erdi!
22 Ocak 2017 , 20:55
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 18. hafta maçında Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 1-0 mağlup oldu ve 26 maçlık yenilmemezlik serisi de sona erdi.
Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçından önce Süper Lig'de oynadığı son 26 maçı kaybetmemişti.
Yenilgiden önce bu sezon oynadığı 17 maçın 11'ini kazanan, 6'sından da sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.
İstanbul ekibi, ligdeki son yenilgisini de geçen sezonun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla yaşamıştı.
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