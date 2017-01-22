Başbakan'dan Cavcav mesajı...

Başbakan Binali Yıldırım, vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın çocukluğundan itibaren örnek bir hayat mücadelesi verdiğini, renkli bir şahsiyet olarak spor ve iş dünyasına unutulmaz hizmetlerde bulunduğunu bildirdi.

Başbakan Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlhan Cavcav için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

"Türk sporunun ve iş dünyasının efsanevi ismi" olarak nitelediği Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çocukluğundan itibaren örnek bir hayat mücadelesi veren, renkli bir şahsiyet olarak spor ve iş dünyamıza unutulmaz hizmetlerde bulunan güzel insan Cavcav'a Allah'tan rahmet diliyor, bütün spor dünyamıza ve bütün sevenlerine taziyelerimi sunuyorum."