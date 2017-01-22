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Beşiktaş ondan vazgeçmiyor!

Tarih22 Ocak 2017 , 09:56

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Beşiktaş ondan vazgeçmiyor!

Kerim Frei’ı Birmingham’a satan ve kasasına 2 milyon 250 bin Euro koyan Kartal’ın forvet bekleyişi sürüyor. 

Fernando Torres için Atletico Madrid’den haber bekleyen Beşiktaş, İspanyol yıldızın Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmaması üzerine Jackson Martinez ismine yoğunlaştı. 

Çin’den ayrılmayı kafasına koyan Kolombiyalı'yı çok isteyen Siyah-Beyazlılar’ın mali anlamda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi. 

Kartal’ın bonservisi el yakan 30 yaşındaki forveti kiralamak için tekrar harekete geçtiği ve oyuncunun kulübü Guangzhou Evergrande’den gelecek yanıtı beklediği öğrenildi.

Habertürk

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