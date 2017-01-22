Beşiktaş'a Hollandalı golcü!

Beşiktaş yönetimi, menajerler tarafından önerilen 1.88’lik golcü Luc Castaignos'u değerlendirmeye aldı. 24 yaşındaki futbolcunun, vatandaşı Ryan Babel’i tanıdığı için Beşiktaş’tan gelecek olası teklife “Evet” diyebileceği belirtildi.

Ara transfer döneminde forvet mevkii için yaptığı hamleler sonuç vermeyen Beşiktaş'ta son olarak Luc Castaignos gündeme geldi. Huntelaar ve Mandzukic için olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılara menajerler vasıtasıyla Sporting Lizbon formasını giyen Luc Castaignos'un önerildiği öğrenildi. Kariyerinde Feyenoord, Twente, Eintracht Frankfurt ve Inter gibi takımlar olan 1.88 boyunda ve 24 yaşındaki futbolcunun şu andaki piyasa değeri 3 milyon Euro.

HOLLANDA'DA GOL MAKİNESİYDİ

Twente forması giydiği dönemde skorer futboluyla dikkat çeken Castaignos'un satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama formülüne sıcak bakabileceği belirtildi. Babel'i tanıyan Hollandalı yıldızın, Beşiktaş'a gelmesi halinde uyum sürecini de çok çabuk atlatacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Castaignos için Sporting Lizbon kulübüyle temasa geçip nabız yoklaması bekleniyor.

Kaynak: Sabah