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Beşiktaş'ın deplasman karnesi!

Tarih22 Ocak 2017 , 09:16

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Beşiktaş'ın deplasman karnesi!

Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 sezonunda deplasmanda oynadığı 43 maçta 28 kez kazandı (%65 galibiyet oranı).

Beşiktaş bu sezon 9 deplasman maçında 5 kez kazanırken, geçen sezon 17 deplasman maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi almış ve 36 puan toplamıştı. Beşiktaş önceki sezon ise 12 galibiyet 1 beraberlik 4 yenilgi ile bu kez 37 puan toplamıştı. Beşiktaş böylece son üç sezonda deplasmanda oynadığı 43 maçta 91 puan topladı ve 2,1 puan ortalamasına ulaştı.

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