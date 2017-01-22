Beşiktaş'ta forvete bir aday daha!

Ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet kazandırmak için temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, aradığı forveti İngiltere’de buldu...



Beşiktaş Yönetimi, Premier Lig temsilcisi Watford’ın 21 yaşındaki genç yeteneği Obbi Oulare’nin peşine düştü... 2 sene önce Belçika temsilcisi Club Brugge’den 8.2 milyon Euro (33 milyon TL) karşılığında Ada takımının yolunu tutan ve sezonun ilk yarısını da Zulte Waregem’de geçirmesinin ardından kulübüne geri dönen 1,96’lık futbolcu için Siyah-Beyazlılar’ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in, “Ara dönemde forvet transferi yapacaksak pivot santrfor olmalı” tarifine de uyan Belçikalı futbolcuyu, kulübü Watford’un da kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ancak İngiliz basınında yer alan iddialara göre satın alma opsiyonu konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtildi.



Beşiktaş tercihini iletti



Obbi Oulare’yle şimdiden menaceri aracılığıyla anlaşma sağlayan yönetimin, futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlanmasının ardından genç futbolcuyu zaman kaybetmeden İstanbul’a getireceği ifade edildi. Oulare’nin, bu konudaki kararını Watford yönetimine ilettiği ve Beşiktaş’ın hem kendi liginde hem de Avrupa Ligi’nde zirveyi hedeflemesi sebebiyle kararını kulübünden değil Beşiktaş’tan yana kullanmayı istediği öğrenildi.



Brugge forması giydi



2016-17 sezonunun ilk yarısını Belçika Ligi temsilcisi Zulte Waregem’de kiralık olarak geçiren Oulare, 11 karşılaşmada takımına 1 gollük katkı sağlamıştı. Belçika Futbolu’nun son dönemdeki en dikkat çeken isimleri arasında yer alan genç futbolcu, daha önce Club Brugge formasıyla Beşiktaş’a karşı da görev yapmıştı. Obbie, Brugge’ün Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ı 2015’te 2-1 ve 3- 1’lik skorlarla geçtiği 3. tur maçlarında forma giymişti.



Diğer adaylarda son durum



Jackson Martinez: Kolombiyalı futbolcu, Avrupa’ya dönmeye hazır... Yıldız ismin kulübü Guangzhou Evergrande’yle menacerler aracılığıyla görüşmelerini sürdüren yönetim,

30 yaşındaki futbolcuyu kiralama konusundaki ısrarına devam ediyor. Çin Ligi ekibi ise, bu konuda birçok kulüple görüştüğü için Kartal’a net bir geri dönüş yapmadı.



Fernando Torres: La Liga ekibi Atletico Madrid’e satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileten Siyah-Beyazlılar, bu konuda olumsuz yanıt aldı. 32 yaşındaki futbolcunun da sezon sonuna kadar takımda kalmak istediğini açıklaması sonrasında Kartal, Torres defterini kapattı.



Pylyp Budkivsky: Sezonun ilk yarısını kiralık olarak geçirdiği Rusya temsilcisi Anzhi Makhachkala’dan Shakhtar Donetsk’e geri gönderilen 24 yaşındaki golcü, Kartal’ın ilgisine olumlu bakıyor. Ukrayna temsilcisi de oyuncusunu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Yönetim, bu ismi B Planı olarak görüyor