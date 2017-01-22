Beşiktaş'ta Marcelo farkı!

Spor Toto Süper Lig'de kafa golü yemeyen tek takım Beşiktaş olurken aynı zamanda yedi kez ile en çok kafa golü atan takım oldu.

Beşiktaş bu sezon kafa golü yemeyen tek takım. Marcelo sonrası siyah-beyazlılara kafayla gol atmak çok zorlaştı. Kartal ligin attığı 7 kafa golü ile ligin en fazla kafa golü atan takımı konumunda.

Galatasaray ise yediği 10 gol ile ligin kafayla en çok gol yiyen takımı oldu.