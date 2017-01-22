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"Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum"

Tarih22 Ocak 2017 , 09:14

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Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum

Talisca, transferinde önemli payı bulunan Rui Costa’ya “Beşiktaş’tan ayrılmayı asla istemiyorum” diye konuştu.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, bonservisi elinde olan Benfica'ya dönmek istemiyor... Siyah-beyazlı yönetimle görüşen Brezilyalı oyuncu; kendisini Brezilya'da bulup çıkaran Rodolfo Vaz ve transferinde önemli payı bulunan Rui Costa ile birer görüşme yaptığını; onlara da İstanbul'da kalıp, Beşiktaş taraftarı için oynamak istediğini özellikle belirttiği öğrenildi.

SÜPER LİG'DE 7 MAÇTA 5 GOL ATTI
Süper Lig'de bu sezon 7 maça çıkan Talisca, 5 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu kaleye 13 isabetli şut çekti, 1 de asist yapmayı başardı. Bu arada Talisca'nın son dönemde F.Bahçe'nin pek çok transfere ön ayak olan Carlos Leite ile anlaştığı öğrenildi.

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