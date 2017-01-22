Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması!

Beşiktaş, resmi internet sitesi aracılığıyla bugün basında çıkan Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'a transfer haberlerini yalanladı.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı o açıklama;

Futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'a transfer olduğu yönünde bugün basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Taraftarlarımızın transfer çalışmalarıyla ilgili resmi yayın organlarımız tarafından yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini rica ederiz.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız,



Beşiktaş JK