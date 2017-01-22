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Bursaspor'da Balic sesleri
22 Ocak 2017 , 17:39
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- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
AJANASSPOR ÖZEL- Adanaspor karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor'da Elvir Balic ismi gündeme geldi.
Ajansspor'un edindiği bilgiye göre önce deneyimli teknik adam Samet Aybaba ile masaya oturan Bursaspor yönetimi daha sonra Elvir Balic'le temasa geçti.
2015-16 sezonunun ilk yarısında o dönem 1. Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Boşnak efsane takımın başında 9 maç kalmış ve 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi almıştı.
42 yaşındaki teknik adam Türkiye'de ilk olarak Bursaspor forması giymişti. 1995 yılında FK Sarajevo'dan transfer edilen Balic ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor, Ankaragücü ve İstanbulspor'da forma giydi. Balic'in Real Madrid kariyeri de bulunuyor.
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