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Bursaspor'da Samet Aybaba sesleri!
22 Ocak 2017 , 14:15
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran ve arayışlara başlayan Bursaspor'un, Samet Aybaba ile görüştüğü iddia edildi.
A Spor'un haberine göre; gündeme gelen Mehmet Özdilek ve İsmail Kartal'dan vazgeçen Bursaspor yönetimi teknik direktör Samet Aybaba ile görüştü.
Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetim kuurlunun yaptığı toplantıda Aybaba ismi üzerinde fikir birliğine varıldığı kaydedildi.
Görüşmelerin olumlu geçtiği ve tecrübeli teknik adama 2.5 yıllık sözleşme önerildiği ifade edildi.
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- Spor Toto Süper Lig
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