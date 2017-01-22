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Caceres'n yeni adresi belli oluyor..

Tarih22 Ocak 2017 , 08:55

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Caceres'n yeni adresi belli oluyor..

Trabzonspor ile anlaşamayan Martin Caceres’in ülkesi Uruguay’a geri döndüğü öğrenildi. Kendisine en yüksek maaş teklifini sunan Trabzonspor’un kapısından dönen deneyimli savunma oyuncusunun ABD Ligi MLS’e transfer olacağı belirtildi. Bordo-Mavili ekibin ise Rodallega ile atılacak resmi imzalar sonrası devre arası transfer dönemine son noktayı koyacağı, yapılacak takviye çalışmalarının tamamının sezon sonu için planlanacağı kaydedildi.

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