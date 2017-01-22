Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Çalımbay geldi, işin rengi değişti!

Tarih22 Ocak 2017 , 15:39

Yorum
Çalımbay geldi, işin rengi değişti!

AJANSSPOR - Süper Lig'de sezona çok kötü bir başlangıç yapan Antalyaspor, teknik direktör Riza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından müthiş bir performans sergiliyor.

Son olarak Osmanlıspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde eden Antalyaspor, son 12 haftada 26 puan toplayarak, maç fazlasıyla bu alanda zirvede yer aldı.

7. hafta sonunda Rıza Çalımbay'ı göreve getiren Antalyaspor, tecrübeli teknik adamın ilk maçında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 yenilen Antalyaspor, 8. hafta sonunda 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Daha sonra müthiş bir performans sergileyen Antalyaspor, oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet 1 yenilgi 1 beraberlik elde ederken, puanını 28 yaptı ve 5. sıraya tırmandı.

İşte Antalyaspor'un son 10 maçı

Kayserispor 0 - 1 Antalyaspor
Antalyaspor 1 - 0 Gençlerbirliği
Trabzonspor 0 - 1 Antalyaspor
Antalyaspor 1 - 0 Adanaspor
Başakşehir 2 - 2 Antalyaspor
Antalyaspor 1 - 0 Fenerbahçe
Bursaspor 2 - 1   Antalyaspor    
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
Gaziantepspor 0 - 3 Antalyaspor
Osmanlıspor 1 - 2 Antalyaspor

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih