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Çalımbay geldi, işin rengi değişti!
22 Ocak 2017 , 15:39
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AJANSSPOR - Süper Lig'de sezona çok kötü bir başlangıç yapan Antalyaspor, teknik direktör Riza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından müthiş bir performans sergiliyor.
Son olarak Osmanlıspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde eden Antalyaspor, son 12 haftada 26 puan toplayarak, maç fazlasıyla bu alanda zirvede yer aldı.
7. hafta sonunda Rıza Çalımbay'ı göreve getiren Antalyaspor, tecrübeli teknik adamın ilk maçında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 yenilen Antalyaspor, 8. hafta sonunda 3 puanla 18. sırada yer aldı.
Daha sonra müthiş bir performans sergileyen Antalyaspor, oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet 1 yenilgi 1 beraberlik elde ederken, puanını 28 yaptı ve 5. sıraya tırmandı.
İşte Antalyaspor'un son 10 maçı
Kayserispor 0 - 1 Antalyaspor
Antalyaspor 1 - 0 Gençlerbirliği
Trabzonspor 0 - 1 Antalyaspor
Antalyaspor 1 - 0 Adanaspor
Başakşehir 2 - 2 Antalyaspor
Antalyaspor 1 - 0 Fenerbahçe
Bursaspor 2 - 1 Antalyaspor
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
Gaziantepspor 0 - 3 Antalyaspor
Osmanlıspor 1 - 2 Antalyaspor
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- Antalyaspor
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