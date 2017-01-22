Çalımbay geldi, işin rengi değişti!

AJANSSPOR - Süper Lig'de sezona çok kötü bir başlangıç yapan Antalyaspor, teknik direktör Riza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından müthiş bir performans sergiliyor.

Son olarak Osmanlıspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde eden Antalyaspor, son 12 haftada 26 puan toplayarak, maç fazlasıyla bu alanda zirvede yer aldı.

7. hafta sonunda Rıza Çalımbay'ı göreve getiren Antalyaspor, tecrübeli teknik adamın ilk maçında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 yenilen Antalyaspor, 8. hafta sonunda 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Daha sonra müthiş bir performans sergileyen Antalyaspor, oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet 1 yenilgi 1 beraberlik elde ederken, puanını 28 yaptı ve 5. sıraya tırmandı.

İşte Antalyaspor'un son 10 maçı

Kayserispor 0 - 1 Antalyaspor

Antalyaspor 1 - 0 Gençlerbirliği

Trabzonspor 0 - 1 Antalyaspor

Antalyaspor 1 - 0 Adanaspor

Başakşehir 2 - 2 Antalyaspor

Antalyaspor 1 - 0 Fenerbahçe

Bursaspor 2 - 1 Antalyaspor

Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa

Gaziantepspor 0 - 3 Antalyaspor

Osmanlıspor 1 - 2 Antalyaspor