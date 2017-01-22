

Caner Erkin'in Şükran Ovalı'yla evliliğini hazmedemeyen Asena Atalay, ünlü futbolcuya 120 bin liralık dava açınca onu çıldırttı.

Eski eşiyle artık düşman haline gelen Beşiktaşlı yıldız, önceki gün gazetecilere 'Ona artık Asena Erkin değil Asena Atalay deyin' çıkışı yaptı.

Eski eşi Asena Atalay'la ilgili sessizliğini koruyan Beşiktaşlı yıldız futbolcu Caner Erkin sonunda patladı! Atalay, Şükran Ovalı'yla 2 Ocak'ta Roma'da evlenen Erkin'e yoksulluk nafakasını ödemediği gerekçesiyle 120 bin liralık icra takibi başlatınca Erkin, küplere bindi.

Önceki gün Ovalı'yla Akmerkez'de dolaşan ünlü futbolcunun yüzü, "Eski eşiniz Asena Erkin'in 120 bin liralık nafakayı ödemediğiniz iddiasıyla açtığı dava hakkında neler söyleyeceksiniz?" diye sorulunca asıldı.



"BOŞANDIK BİTTİ GİTTİ"

Eski eşinin adını duyunca tüyleri diken diken olan Caner Erkin, "Böyle gereksiz bir konu hakkında konuşmaya lüzum yok. Ayrıca eski eşime artık 'Asena Erkin' değil de 'Asena Atalay' derseniz sevinirim. Boşandık bitti, gitti"

5 yaşındaki oğulları Çınar'ın hatırına eski eşiyle ilgili daha fazla konuşmayan Caner Erkin'in bu tavrında ünlü sunucunun açtığı davanın etkili olduğu konuşuluyor. Öte yandan Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in aşkları ise doludizgin sürüyor...

Önceki gün "14 Şubat'ta birbirinize ne hediye alacaksınız?" diye sorulan ünlü çiftten Erkin, "Ben Şükran'a her gün hediye alıyorum" derken güzel oyuncu, "Hediyeye gerek yok. Hayatımızda sağlık ve mutluluk olsun yeter" yanıtı verdi..

(Takvim)