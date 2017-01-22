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Çoban: ''Fenerbahçe'nin attığı gol hakemi de...''
22 Ocak 2017 , 20:40
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Eski hakem ve Fanatik yazarı Deniz Çoban, Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bülent Yıldırım'ın verdiği kararları değerlendirdi.
Sahada en zor işi olan maçın hakemi Bülent Yıldırım diyen Çoban, "Son zamanlarda yaşanan hakem hataları nedeniyle çok zor bir maç bekliyor. Mossoro'nun yaptığı net fauldü. Fenerbahçe'nin attığı gol hakemi de sarı lacivertlileri de rahatlattı." dedi.
(Fanatik)
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