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Ekici ısrarı sürüyor!
22 Ocak 2017 , 08:59
Trabzonspor gibi daha önce Fenerbahçe ile anlaşan ancak Beşiktaş’ın, Bordo-Mavililer’e Olcay Şahan’ı satması sebebiyle Siyah-Beyazlılar’a gönderilmek istenen Mehmet Ekici, “Ben Fener’e söz verdim. Ya şimdi ya da sezon sonunda oraya imza atacağım” demişti.
Advocaat ısrarcı
Bunun üzerine kadro dışı bırakılan ve altyapı takımıyla idmanlara çıkan Ekici ile ilgili teknik direktör Dick Advocaat, “Şampiyonluk mücadelemizi sürdüreceğiz ama elimizde Mehmet Ekici gibi bir oyuncu yok” demişti. Bu söylemi ile milli futbolcuyu ısrarla istediğini belirten Advocaat, yönetimi de bir kez daha harekete geçirdi. Ara transfer döneminin son gününe kadar Kanarya’nın, Ekici’yi şimdi almak adına çalışmalarına hız vereceği öğrenildi
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