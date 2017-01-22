'Emre Belözoğlu üzer...'

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının en önemli maçı olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı öncesi kadroları değerlendirdi.

şte Rüştü Reçber'in yorumları;

Fernandao ve Salih Uçan, Fenerbahçe’de ilk 11’de. Advocaat, bu akşam için ne düşünüyor?

Fernandao benim için sürpriz değil, Salih ile de oyuna başlamak doğru. Advocaat, orta sahada oyun çeşitliliğini artırmak adına bu hamleyi yaptı. Yaratıcı oyuncu sayısı fazla Fenerbahçe’de. Alper, Salih ve Lens’li orta saha iş yapar.

Emre Belözoğlu bu sezon M.Başakşehir formasıyla lige damgasını vurdu. Bu akşam eski takımı Fenerbahçe’ye karşı ne yapar?

Emre’nin saha içerisindeki aktif rolünü o alanda oynayan önce Salih, sonra da Souza’nın ortaya koyacağı performans belirleyecek. Emre’ye eğer alan verirseniz, düşünme fırsatı verirseniz sizi üzer. Emre ve Mossoro arasındaki köprü yıkılmalı.

Advocaat, Lens ve Alper’i kanatlara koyarak maça başlıyor. Hollandalı hocanın bu hamlesi Fenerbahçe’ye ne getirir?

İkisi de direkt kaleye gitmesini bilen oyuncular. Dolayısıyla kanatlardan etkili bir performans sergileyecek izlenimi veriyorlar maç öncesi. Burada, Abdullah Avcı’nın öğrencilerinin bu ikiliyi durdurmak için neler yapacağı da çok önemli.

Hürriyet