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Emre Belözoğlu'ndan 3. dalya!
22 Ocak 2017 , 19:44
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe karşılaşmasıyla Süper Lig kariyerindeki 300. maça çıktı.
Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, daha önce Galatasaray ile 102, Fenerbahçe ile 159 ve Medipol Başakşehir ile de 38 lig maçında görev almıştı.
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