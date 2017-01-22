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Faty'den Hamzaoğlu mesajı..

Tarih22 Ocak 2017 , 14:22

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Faty'den Hamzaoğlu mesajı..

Bursaspor'un Senegal asıllı Fransız oyuncusu Ricardo Faty, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu için sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

30 yaşındaki oyuncu, mesajında şu ifadeleri kullandı: 
"Her şey için teşekkürler hocam. Ne yazık ki hedeflerimize birlikte ulaşmayı denedik, fakat olmadı. Profesyonelliğiniz için hem size hem de ekibinize teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Bize gelince, biz oyuncular, durumu düzeltmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

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