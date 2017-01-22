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Fenerbahçe daha teklif sunmadan...
22 Ocak 2017 , 17:18
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AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin 10 numara adaylarından Lucas Lima'yı Santos bırakmıyor.
Brezilya basınında yer alan habere göre Hebei China Fortune'un Lucas Lima için yaptığı teklifi reddeden Santos, Fenerbahçe'nin ilgisi daha resmi teklife dönüşmeden tavrını belli etti ve onu hiçbir şekilde satmayacaklarını iletti.
Haberde sarı lacivertli ekibin yaklaşık bir ay önce Santos'un kapısını çaldığı ve bu transfer için 11 milyon Euro vermeye niyetli olduklarını bildirdiği ifade edildi. Fakat Brezilya ekibi onun satışını istemiyor. Bunun nedeni ise kulübün Lima'nın bonservisinin %10'una sahip olması. Lima'nın bonservisinin %80'i Doyen Sports isimli fon şirketinde diğer %10'luk kısmı da Khoddor Soccer'da bulunuyor.
Santos oyuncunun Aralık 2017'de bitecek sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı.
Lucas Lima hiçbir şekilde Uzakdoğu'da futbol oynamak istemezken Avrupa'da futbol oynama isteğini gizlemiyor. Son dönemde Neymar'ın şirketiyle anlaşma yaparak Avrupa'ya transferinin sinyalini vermişti.
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