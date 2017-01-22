Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Fenerbahçe için sürpriz iddia!

Tarih22 Ocak 2017 , 09:55

Yorum
Fenerbahçe için sürpriz iddia!

Ofansif orta arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de son olarak Bastian Schweinsteiger ismi gündeme geldi.

M.United Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği 33 yaşındaki Alman oyuncunun, menajerler tarafından Sarı-Lacivertli ekibe önerildiği bildirildi.

Habertürk

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih