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Fenerbahçe için sürpriz iddia!
22 Ocak 2017 , 09:55
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Ofansif orta arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de son olarak Bastian Schweinsteiger ismi gündeme geldi.
M.United Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği 33 yaşındaki Alman oyuncunun, menajerler tarafından Sarı-Lacivertli ekibe önerildiği bildirildi.
Habertürk
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
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