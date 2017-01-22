Fenerbahçe rekor kırdı!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

Kadıköy'de kıran kırana geçen mücadele oldukça sert geçti. Toplamda 41 faul yapılan maçta Fenerbahçe 23 faul yaparken, Medipol Başakşehir 18 faul yaptı. Fenerbahçe %48, Başakşehir ise %52'lik oranla topla oynadı.

Bu istatistiklerin ardından Fenerbahçe'nin en çok faul yaptığı maç olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe, bu sezon toplamda 271 faul yaptı. Fenerbahçe bu sezon yaptığı faullere karşın 43 kez sarı kart görürken, 2 kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe Süper Lig'in 18. haftası itibariyle 35 puanla 4. sırada bulunuyor.