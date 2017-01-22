Fenerbahçe'nin kozu Lens!

Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sonlandıran ve maç saatini beklemeye başlayan Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat, tüm planlarını 3 puanı almak için yaptı.

Advocaat, 10 numara ve Afrika Kupası’nda bulunan Moussa Sow’un eksikliği, Robin van Persie’nin ise henüz tam olarak hazır olmaması sebebiyle hücum taktiğini de, Jeremain Lens’in üzerine yaptı. Sarı-Lacivertliler’in en formda oyuncusu olan Lens, Başakşehir karşısında sağ kanatta oynayacak ancak, zaman zaman forvet arkası ve sol kanatta da görev yapacak.

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