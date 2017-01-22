''Galatasaray formalı bir Anadolu takımı''

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Karabükspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

GALATASARAY’ın ilk Karabük maçından, Osmanlı, G.Birliği ya da geçen haftaki Konya müsabakasından bir farkı yoktu aslında.

Formaları değişseniz Konya’dan - Gençler’den bir artıları yok; bir kahraman çıkıp maçı kurtarırsa kazanıyorlar, bulamazlarsa puanları bırakıyorlar. Galatasarayformalı bir Anadolu takımı izliyorum ben adeta bu sene ligde.

DURAN NEDEN YOK?

Yasin’in gol öncesi kontrolünü 50 defa izledim, bana omuz gibi geldi. Ama önemli bir başka detay var orada: Çakır, pozisyon sonrası yardımcısına bakıyor, orada bin yıllık arkadaşı Bahattin Duran değil, M.Emre Eyisoy var. Çünkü Duran, Rize-Osmanlı maçındaki yanlış yardımı nedeniyle cezalı. Duran’a ceza verilmesi, skandal bir karar. Türkiye’nin en başarılı iki yardımcısından biri Duran. Bırakın bu sezonu, kariyerinde böyle bir hata yok. Eğer siz hakeme yardım etmek istediği için Duran’a ceza verirseniz, bir daha başka bir yardımcı topa girer mi? Emre Eyisoy dün o pozisyonda fikir beyan etmediyse hatayı Eyisoy’da değil, MHK’da aramalı.

TRiBÜN

MAÇI BIRAKMAMALILARDI

İlk golden sonra maçı bırakıp Yasin’le uğraştılar 60 dakika. Oysa desteğe ihtiyacı olan harika bir takımları var.

DE JONG’UN KAYARAK MÜDAHALELERİ

De Jong’un tescilli hareketi, yerde kayarak yaptığı müdahaleler. De Jong’un yaptıklarının bir benzerini Jamie Vardy, Stoke maçında yaptı, kırmızı gördü, 3 maç da ceza aldı. De Jong, bu hareketine faul çalındığında bile itiraz ediyor, ama bence kartsız kurtardığı için şanslı...

MAÇIN HAKEMi: CÜNEYT ÇAKIR

PENALTI doğru. Carole’ün topla ilgisi yok. Hakan’ın kartı da doğru. Yasin’e danışmasını ise garipsedim.

RODRİGUES’İN BAŞLAMAMASI HATA

Riekerink’in son derece sıradan Galatasaray’ının Sneijder’ın yokluğunda Bruma ve Yasin’in çabukluğuna mahkûm olacağı ortadaydı zaten. Böyle bir mahkûmiyet maç öncesi belliyken isteksiz Josue’nin yerine pekala Rodrigues başlayabilirdi. Ortada bir oyun yoksa, maksimum iyi oyuncuyu sürmelisiniz sahaya.

MAÇIN YILDIZI: YEVGEN SELEZNOV

Karabük ilk yarıdaki tek eksiği olan santrforu bulmuş. Seleznov çalışkan, yürekli, takımdaş.

TEKNİK DİREKTÖR KARNESİ

IGOR TUDOR

Pamuklara sarıp tutmamız gerek ülkede Tudor’u. Gerek takımının fiziksel seviyesi, gerek oynatma niyeti, gerekse çağdaş futbol prensiplerini uygulamasıyla, hayranlıkla izlediğim bir teknik adam.

JAN OLDE RiEKERiNK

6 ayda tanımlı bir oyun geliştirdiğini söylemek güç. Galatasaray bu yıl ne oynuyor deseniz, yanıtım “Vakit geçirip Bruma’nın, Sneijder’ın ya da Podolski’nin bir sihrini bekliyorlar” olur. Hepsi bu...

Hürriyet