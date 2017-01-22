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Galatasaray'a kötü haber!

Tarih22 Ocak 2017 , 09:18

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Galatasaray'a kötü haber!

Transfer dönemi boyunca Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden olan Vitor Hugo'dan kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Brezilyalı savunma oyuncu, ülke basınına önemli açıklamalar yaptı. İşte sambacının Galatasaray taraftarlarını üzecek sözleri:

'BURADA TARİH YAZACAĞIM'
"Tüm teklifleri menajerime bıraktım. O da Palmeiras'a yoğunlaşıp, gelen teklifleri değerlendirmemem gerektiğini söylüyor. Beni başka kulüplerden gelen tekliflerden koruyor. 2015 yılında buraya geldim. Önce yerimi sağlamlaştırdım sonra şampiyon oldum. Burada daha çok tarih yazmak istiyorum."

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