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Gaziantepspor - Gençlerbirliği maçı ertelendi!
22 Ocak 2017 , 12:00
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanması gereken Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı ile Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'taki İstanbulspor-Hacettepe karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Vefat eden Türk futbolunun duayen ismi Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav anısına 22-23 Ocak'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı ile sahaya çıkabilecek. Ayrıca, Gaziantepspor-Gençlerbirliği ve İstanbulspor-Hacettepespor karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi." ifadelerine yer verildi.
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