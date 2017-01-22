Gökçek'den çarpıcı açıklamalar!

Beyaz Futbol programına katılan Osmanlıspor Onursal Başkanı Melih Gökçek açıklamalarda bulundu...

İlhan Cavcav'ın ölümüyle ilgili üzüntüsünü belirten, Türk futbolu için büyük kayıp olduğunu ifade eden Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü...

Kimse yanlış anlamasın Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum. Türk Futbolunda alt yapı yok. Federasyon alt yapıdan futbolcu çıkarmayı teşvik pirimi ile ödüllendirmesi lazım. Yeni futbol sahaları kazandırmayı teşvik etmesi gerekiyor. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. İyi olmaz!

Antalyaspor bugün bizi evire çevire yendi. Tebrik ediyoruz. Sesimizi çıkarmadık. Mağlubiyeti hak ettik. Hakem de iyi maç yönetti. Ama genel olarak hakemler bu sezon facia!

Bizim 800 bin Euro'ya almadığımız oyuncu 6 ay sonra bir Türk takımına 4.5 milyon Euro'ya geldi!