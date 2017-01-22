- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Gökçek'den çarpıcı açıklamalar!
22 Ocak 2017 , 23:53
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Osmanlıspor
Beyaz Futbol programına katılan Osmanlıspor Onursal Başkanı Melih Gökçek açıklamalarda bulundu...
İlhan Cavcav'ın ölümüyle ilgili üzüntüsünü belirten, Türk futbolu için büyük kayıp olduğunu ifade eden Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü...
Kimse yanlış anlamasın Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum. Türk Futbolunda alt yapı yok. Federasyon alt yapıdan futbolcu çıkarmayı teşvik pirimi ile ödüllendirmesi lazım. Yeni futbol sahaları kazandırmayı teşvik etmesi gerekiyor. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. İyi olmaz!
Antalyaspor bugün bizi evire çevire yendi. Tebrik ediyoruz. Sesimizi çıkarmadık. Mağlubiyeti hak ettik. Hakem de iyi maç yönetti. Ama genel olarak hakemler bu sezon facia!
Bizim 800 bin Euro'ya almadığımız oyuncu 6 ay sonra bir Türk takımına 4.5 milyon Euro'ya geldi!
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Osmanlıspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar