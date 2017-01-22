"Golde el yok! Penaltı yanlış"

Fanatik Yazarı Deniz Çoban, Karabükspor-Galatasaray maçında yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Maçın 15. dakikasında Galatasaray golü sonrası, Yasin’in topu göğsüyle mi, yoksa koluyla mı düzelttiği tartışma konusu oldu. Yayıncı kuruluşun kamera açılarından defalarca izlediğimiz pozisyonda topun Yasin’in koluna temasını göremedim. Bana göre gol nizamiydi ve Yasin topu omuzuyla kontrol etmişti.

Abitoğlu da Turgay’a sormuştu



Karabüklü oyuncuların aşırı itirazıyla karşılaşan Çakır; golü atan Yasin’e elle oynayıp oynamadığını sordu. Bu anı izlerken aklıma 2011-2012 sezonunda oynanan Bursaspor-Samsunspor maçı geldi. Maçta Bursasporlu Sestak’ın attığı golden önce; gol pasını veren Turgay Bahadır topu koluyla düzeltmişti ancak maçın hakemi Kamil Abitoğlu gol kararı vermişti. Samsunlu oyuncuların aşırı itirazlarına muhatap olan Abitoğlu da dün Çakır’ın yaptığı gibi Turgay Bahadır’a elle oynayıp oynamadığını sormuş ve Turgay elle oynadığını Abitoğlu’na itiraf etmişti. Golü iptal eden Abitoğlu Turgay’a bir de sarı kart göstermişti.



Balta’ya kırmızı doğru karar



Çakır’ın kendinden emin olarak verdiği bu karar sonrası, pozisyonu Yasin’e sormasını gereksiz görenler olsa da; hakem camiasının üzerinde dolaşan karabulutların yoğun olduğu şu günlerde, kararın hatalı çıkması durumunda, Yasin yalan söylemiş olacak ve hakem camiası tek başına hedef olmayacaktı.

Maçın 30.dakikası oynanırken Carole-Seleznyov mücadelesinde penaltı kararı geldi. Her iki oyuncunun da birbiriyle mücadelesinde penaltıyı gerektirecek bir temas yoktu. Çakır penaltı düdüğünü çalarak hata yaptı.

Maç süresince 7 kez sarı kartını kullanan Çakır; bu kartlarda ve Hakan Balta’ya gösterdiği kırmızı kartta haklıydı ve hata yapmadı