Geçen sezonu 17 gol, 5 asistle tamamlayan; bu yıl da 6 gol, 4 asistle takımını zirveye taşıyan Edin Visca, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu.



Kendilerini zorlu bir randevunun beklediğini ifade eden Bosnalı yıldız, “Biz takım olarak her anlamda bu maça hazırız. Fenerbahçe’nin taraftarı önünde nasıl bir iyi bir takıma dönüştüğünü biliyoruz. Ancak biz de orada gücümüzü göstereceğiz” ifadelerini kullandı.



‘Çok çalışıyorum...’



Kendi performansıyla ilgili de konuşan başarılı oyuncu, “Ben bu sene, geçen sezonki istatistiklerimi geçebilmeyi hedef olarak belirledim. Bunun için çok çalışıyorum. Tüm düşüncem takımımı daha ileri götürebilmek. Bütün takım olarak böyleyiz. Her maça yüzde yüzümle çıkıyorum. Fenerbahçe karşısında da aynı konsantrasyonla sahada olacağım” sözlerini sarf etti.

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