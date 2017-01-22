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Hamzaoğlu'ndan Alanyaspor açıklaması!
22 Ocak 2017 , 23:08
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
Bursaspor'dan ayrılan ve adı Alanyaspor'la da anılan Hamza Hamzaoğlu, Yeni Alanya'ya açıklamalarda bulundu.
Hamzaoğlu, "Halen Bursa'dayım. Alanya'da 1994'ten bu yana evim var, dostlarım var. Başkan Hasan Çavuşoğlu da yakın dostum. Alanya benim de memleketim. Ama bu son süreçte çok yıprandım. Biraz dinlenmek istiyorum. Bundan sonraki süreç inşallah Alanyaspor için de hayırlı olur. " ifadelerini kullandı.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
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