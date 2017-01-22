G.Saray’ın attığı golde Yasin’in topu koluyla kontrol ettiğini düşünen Karabük tribünleri, başarılı oyuncuya her top geldiğinde tepki gösterdi.

Yasin’i ıslıklayan tribünlerin, “Hırsız Yasin” şeklinde tezahürat yapması da dikkat çekti. Öte yandan Karabük’e olmayan müdahaleden penaltı kazandıran ve atışı değerlendiren Seleznyov, ilk yarının bitimiyle ilginç bir davranışta bulunup topu Yasin’e verdi. Önce protestoyu anlayamayan G.Saraylı futbolcu daha sonra gülümseyerek meşin yuvarlağı yere bıraktı.

Habertürk