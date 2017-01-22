İlhan Cavcav mesajları...

Türkiye Futbol Federasyonu, birçok kulüp ve birçok futbol adamı, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte o mesajlar

Gençlerbirliği

Dün sabah yoğun bakıma alınan başkanımız İlhan Cavcav’ı bugün kaybettik. Yaşamının son anına kadar Gençlerbirliği’nden kopmayan, kulübümüzün bugünlere gelmesinde büyük emeği olan başkanımız İlhan Cavcav’ı asla unutmayacağız.

İlhan Cavcav, 1935 yılında, Ankara’da, Hamamönü’nde doğdu. Babası Haşim Bey, 1910’lu yıllarda Piriştine’den Türkiye’ye göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Aile İstanbul, Adana gibi vilayetlerde bir süre kaldıktan sonra Ankara’ya yerleşmiş ve aile mesleği olacak fırıncılık ve değirmencilik yapmaya başlamıştır. İlhan Cavcav, babası Haşim Bey’in ikinci eşi, Kayseri eşrafından Lütfiye Hanım’dan ilk çocuğudur. Aile, İlhan Cavcav beş yaşındayken Mamak, Boğzaiçi Mahallesi’na taşınır ve burada mahallenin ismiyle anılan değirmeni işletmeye başlar.

Eğitim yaşamına Ankara 10. Yıl İlkokulu’nda başlayan İlhan Cavcav bütün öğrencilik yılları boyunca bir yandan da babasının yanında çalışır. Bazen değirmende un çuvalı taşır, bazen arabalara ekmek yükler. İlkokul’dan sonra Ankara’nın önemli eğitim kurumlarından ve Gençlerbirliği’nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi’nde eğitimine devam eden Cavcav ailenin artan işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son verip, aile şirketinin veznesinde çalışmaya başlar. Buradaki işleyişi kısa sürede öğrenen İlhan Cavcav şirketin muhasebesini tutmaya başlar.

Ailesinde Tayyar Cavcav, Cevat Muratal gibi bir çok profesyonel futbolcu bulunan İlhan Cavcav’ın futbol yaşamı da bu yıllarda başlar. Mahalle arasındaki eğimli arsalarda futbol oynarken o yıllar Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet’in dikkatini çeken genç İlhan Cavcav, adı geçen takımın kadrosuna katılır ve santraf (stoper) mevkinde oynamaya başlar. Aynı yıllarda Ankara sahalarında top koşturan ve yıllar sonra beraber Gençlerbirliği için çalışacakları Oktay Arıca (Paçoz Oktay)ın deyişiyle iyi bir kesici olan İlhan Cavcav, Maskespor’dan önce PTT’ye sonra da Bahçeli Gençlik’e transfer olur. Ancak son takımının ilk maçında, söz konusu karşılaşmanın eski takımıyla yapılmasından dolayı kadroya alınmadığını öğrenince futbolu bırakmaya karar verir.

Futbolu bıraktığı 1950’li yıllardan 1970’lere kadar iş yaşamında yoğun bir çalışma hayatı olan İlhan Cavcav 1960 yılında, aile şirketinden ayrılarak tek başına ticaret hayatına atılır. İlk önce Maltepe’de, sonra Balgat’ta çalıştırdığı un fabrikasıyla Ankara’da önemli sanayiciler arasına girer. Bu senelerde iş yaşamındaki becerisi ve futbola olan sevgisi nedeniyle Ankara kulüplerinin yönetici adaylarından biri olur. Nihayet 1975 senesinde, ailesinin eski mahallesi olan Hacettepe’nin efsane takımının başkanı olur. Ancak camianın tıpkı mahallenin kendisinin Ankara coğrafyasından silinmesi gibi futbolumuzda yitip gitmesine engel olamaz. Daha sonra ismi Ankaragücü yöneticiliği için de geçen İlhan Cavcav bu kez 1977 yılında Gençlerbirliği yönetim kuruluna girerek başkan olur. Dönemin yöneticileriyle prensipler konusunda anlaşmazlığa düşen Cavcav kırmızı-siyah camia için çalışmaya bir süre ara verir. 1981 yılında başkan olduğunda Gençlerbirliği amatörlüğün kapısındadır.

İlhan Cavcav sorumluluk alarak Gençlerbirliği’ne gönül vermiş isimlerle birlikte ikinci ve üçüncü liglerin birleştirilmesini futbol yöneticilerine kabul ettirir. Böylece 2 lige dönen takımını ise bir sene bu statüde oynadıktan sonra birinci lige çıkarma başarısına erişir. 1988 yılından beri Gençlerbirliği, Türkiye Birinci Ligi’nin sürekliliği açısından en başarılı 5. Takımıdır. Bu sürede 2 kez Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı gösteren Gençlerbirliği Cavcav yönetiminde adeta çağ atlamıştır.

İlhan Cavcav döneminde Maltepe-Beştepe arasındaki gerçek rakım farkının çok üzerinde bir merhale kaydeden Gençlerbirliği 1990’lı yıllarda adeta diğer Türk kulüplerine örnek olarak ilk kez modern tesislere sahip olan bir futbol kulübü haline gelmiştir. İlhan Cavcav’dan önce Ankara’daki toprak sahalarda antrenman yapan futbol takımı bir süre şehir çevresindeki çim zemine sahip sahalarda çalışmış, takım oyuncuları da Beştepe’deki tesisler yapılana dek İlhan Cavcav’ın Bahçelievler’deki evinde konaklamıştır. Beştepe’deki tesislerin tamamlanmasıyla bir başkent takımına yakışır kulüp binalarına, altyapısıyla beraber kullandığı çim sahalara kavuşan Gençlerbirliği, Cavcav’ın başkanlığı süresince “herhangi bir kurum veya kişiye tek kuruş borcu olmayan” bir spor kulübü haline gelmiştir.

Ne Türk futbolu, ne bu ülke , ne bu şehir, ne de bu kulüp seni asla unutmayacak İlhan Başkan!

TFF

Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Beşiktaş

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Türk sporunun önemli bir figürü olmasının yanı sıra, duayen bir spor adamı olarak da tarihe adını yazdırmıştır.



Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarına karşın, spora hizmete devam etmekten çekinmeyen Cavcav, Gençlerbirliği'ne de hayatını adayarak saygıyı hak etmiştir.



Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhum Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Cavcav Ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere merhumun tüm yakınları ve Türk Sporu'na baş sağlığı dileriz.

Galatasaray

Amatör futbolcu olarak adım attığı spor camiasında 1975'ten beri yöneticilik yapan, Gençlerbirliği'nin efsane ve duayen başkanı İlhan Cavcav'ın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine, Gençlerbirliği Camiası'na ve Türk sporuna başsağlığı diliyoruz.

Türk futboluna Kulüpler Birliği Başkanı olarak üç farklı dönem hizmet eden, 1977'den Gençlerbirliğine adım atıp 1978'den beri de Başkanlık görevini yürüten İlhan Cavcav, Ankara ekibi ile 2 kez Türkiye Kupası kazanmıştı.

Trabzonspor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981’de ikinci kez Gençlerbirliği’nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav’ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır.

Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz

Bursaspor

Dün geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tüm müdahalelere karşın hayatını kaybettiği haberini büyük üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.

37 yıllık Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığı suresince Türk futbolu ve sporuna yapmış olduğu hizmetlerle unutulmayacak spor adamları arasındaki yerini alan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasına sabır ve başsağlığı dileriz.

Antalyaspor

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhum İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Cavcav Ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, Türk Futbolu'na baş sağlığı dileriz.

Konyaspor

Türk Futbolu'na damga vurmuş isimlerden, Gençlerbirliği Kulübü'nün Efsane Başkanı İlhan Cavcav abimizin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlhan Abi'miz Anadolu Kulüpleri için örnek olmuş, bütün hayatını futbola adamış, icraatlarıyla başkan denilince akla ilk gelen isimlerden biri olmuştur. O'nu tanımanın ve birlikte bu camianın içinde olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. İlhan Abi'ye Allah'tan rahmet, Gençlerbirliği Kulübü'ne, Türk Futbol Ailesi'ne ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun İlhan Abi.

Rizespor

Türk Futbolunun duayeni, dost ve kardeş kulübümüz Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz.

Başta futbol ailesi olmak üzere; Gençlerbirliği Camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Medipol Başakşehir

Türk futbolunun duayeni, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, hepimizin İlhan Abisi İlhan Cavcav’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Türk futboluna kazandırdığı sayısız futbolcuların yanı sıra köklü Gençlerbirliği Kulübü, her zaman ilelebet onun eseri olarak yad edilecektir.

Hepimizin İlhan Abisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Gençlerbirliği Camiası’na ve Türk sporuna başsağlığı diliyoruz…

Eskişehirspor

Türk futbolunun Duayen isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi altına alınmıştı. Bugün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Duayen Başkan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diler, başta Gençlerbirliği Kulübü olmak üzere Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.

Karabükspor

Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Sivasspor / Mecnun Otyakmaz

Yüksek tansiyon nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve önceki gece yarısı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Ankara Güven Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane Başkanı değerli abimiz İlhan Cavcav'ın hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Görev yaptığı süre içerisinde Gençlerbirliği Kulübü'ne ve Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunan ve herkes tarafından sevilen abimiz İlhan Cavcav’a yüce Allah’tan rahmet, Cavcav ailesine, Gençlerbirliği’ne ve spor camiasına başsağlığı diliyorum

Ümit Özat

Bu ülke için Atatürk neyse, İlhan Cavcav da Gençlerbirliği için aynısını ifade ediyordu.

Arda Turan

Futbolumuzun efsane isimlerinden İlhan Cavcav başkan, mekanın cennet olsun. Ailesinin ve Türk futbolunun başı sağolsun.

Fatih Terim

İlhan ağabey, hepimizin çok sevdiği, saydığı bir ağabeymizdi. Bir kulübü uzun yıllar ayakta tutabilmek çok kolay bir şey değil. İlhan Cavcav kötü günlerde arayan birisiydi. İlhan ağabeyi ben de çok arayacağım, Türk futbolu da çok arayacak

Dursun Özbek

İlhan Cavcav'ın yokluğunu hissedeceğiz. İki hafta önce kendisini ziyaret ettim, kötü hissediyordu.

Burak Yılmaz

Büyük Başkan İlhan Cavcav, Başımız Sağolsun

Ahmet Çalık

Yetiştiğim kulübün büyük başkanı. Üzerimde çok emeği olan, başkanlığı döneinde futbolcusu olmaktan her zaman gurur duyduğum asil insan. Allah mekanını cennet eylesin, Türk sporunun başı sağosun...

Vedat Muriqi:

Büyük başkanımızı kaybettik. Başımız sağolsun, mekanı cennet olsun

Ali Şafak Öztürk

Türk futbolu bir duayenini kaybetti. Başımız sağolsun

Nasuhi Sezgin / Galatasaray yöneticisi

İlhan Cavcav iyi bir Galatasaraylı idi. Maalesef Allah'ın takdiri. Hepimizin başı sağolsun.

Metin Albayrak / Beşiktaş yöneticisi

Hepimizin başı sağolsun. Türk sporunun önemli bir insanıydı ve duayeneydi. Türk futboluna çok şeyler kattı. Biz genç jenerasyon yöneticiler olarak ondan çok şeyi öğrendik. Özel hayatımda tanıma fırsatı buldum. Onu kaybettiğimiz için üzgünüz. Yaptıkları asla unutulmaz ve genç nesillere örnek olacak. Allah yakınlarına sabır versin. Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin