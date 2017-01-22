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"Joker hakkı kullanan hakem"
22 Ocak 2017 , 09:45
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Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Cüneyt Çakır'ın Karabükspor-Galatasaray maçında Yasin Öztekin'e gol pozisyonuyla ilgili soru sormasına tepki gösterdi.
Karabükspor-Galatasaray maçında Cüneyt Çakır'ın gol kararını Yasin Öztekin'e sorması tartışmaları da beraberinde getirdi.
Eski hakemler konuyla ilgili tepki tweetleri atarken Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da Cüneyt Çakır'a ilginç bir mesaj gönderdi. Mosturoğlu, tweetinde "Video hakem devreye girmeden joker hakkı kullanan hakem uygulaması devreye girdi" diye yazdı.
Yeni Şafak
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