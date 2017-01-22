Kadıköy'de Emre'ye özel ilgi

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'na Kadıköy'de tezahürat vardı.

Tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, ısınmak için Ülker Stadyumu'na çıktığında tribünler tarafından yoğun bir sevgi gösterildi.

Belözoğlu kendisine tezahürat yapan tribünlerinin önüne kadar giderek taraftarlara alkışlarla destek verdi. Emre Belözoğlu için tribünlerden 'Emre, Emre ve Büyük kaptan' tezahüratları yapıldı.

Taraftarlar daha sonra eski Fenerbahçe kalecilerinden Volkan Babacan'ı protesto ettiler. Tepki gören milli takım kalecisi Babacan'ın suratı asıldığı görüldü.

Emre Belözoğlu bugün Medipol Başakşehir formasıyla Fenerbahçe karşısında tam 300. Süper Lig maçına çıkıyor.