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Kadıköy'de kartlar havada uçuştu!

Tarih22 Ocak 2017 , 20:15

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Kadıköy'de kartlar havada uçuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında kartlar havada uçuştu.

Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım maçın ilk yarısında Fenerbahçe'den Josef de Souza, Jeremain Lens, Ozan Tufan ve Fernandao'ya; Medipol Başakşehir'den de Uğur Uçar ve Mahmut Tekdemir'e sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşması 6 sarı kartla, bu sezon ilk yarısında en fazla kart çıkan ikinci maç oldu.

Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği ve ilk yarısında 7 sarı kart çıkan Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesi ise ilk devre içerisinde en fazla sarı kart çıkan karşılaşma olmuştu.

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